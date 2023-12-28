تراند اليوم : بالفيديو.. مواطن يروي قصة فتاة يجبرها مديرها على الدوام بعباءة مخصرة .. ويوجه نصيحة للموظفين في بيئة مختلطة

صحيفة الخليج 365 : علق الناشط بندر إبراهيم النفيسة قصة فتاة تساءلت حول كيفية التعامل مع مديرها المباشر الذي يجبرها على الدوام بعباءة مخصرة.

وقال أن المختصين وجهوها وأخبروها أنها في بلد تضمن حقها شرعا ونظاما، والمطلوب منها أن تتخذ الإجراءات النظامية ولا تخاف أو تضعف أمام هذا المدير.

وتابع: "عزيزي عضو فريقنا اللي أنت انجبرت إنك تداوم في بيئة مختلطة، اسمع مني بعض النصائح عشان ما تصل إلى مرحلة هذا المدير الفاشل حسبي الله عليه"، وأضاف: "إن كان ولابد وعملك يستلزم إنك تتواصل مع العنصر النسائي فتواصل بما يرضي الله عز وجل، أما سواليف وفلة ورجل على رجل ، وتدخلون بالسواليف الخاصة، وضحكاتكم، أنا تفلشت وأنا مالي دخل لأن هذا يؤثر على رجولتك، لأنه وأنت تسولف معنا صرنا نسمع كلمات غريبة مثل بموت والله سعره يجنن، فهذا من تأثير كثرة جلوسك مع الحريم".

وأردف: ناهيك عن استقرارك الأسري والنفسي، فزوجتك التي كانت ما في أجمل منها في عينك بس يوم دخلت في المجال هذا صرت تشوف التجمل اللي يصد النفس وقارنته بزوجتك المحترمة فتحدث اللخبطة.