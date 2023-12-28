شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بقطاعات وزارة الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بقطاعات وزارة الداخلية.

وتشمل، الأمن العام، وكلية الملك فهد الأمنية والقوات الخاصة للأمن والحماية، على رتب عريف - جندي أول -جندي) للكادر النسائي.

وظائف وزارة الداخلية السعودية

وستستقبل طلبات القبول عبر منصة "أبشر - التوظيف"، خلال الفترة السبت 1445/6/17هـ وحتى الخميس 22/ 6/ 1445 هـ.

وظائف المديرية العامة للجوازات

وأمس كانت أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للرجال.

ولمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر منصة (أبشر - توظيف) من هنا.