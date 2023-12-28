شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الرياض يحتفي بأطفال جمعية سند الخيرية لدعم مرضى السرطان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفى موسم الرياض في نسخته الرابعة، بعدد من أطفال جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان، وذلك ضمن خدماته المجتمعية، حيث استقبلهم بمنطقة رياض زوو، إحدى مناطق الموسم في زيارة ترفيهية، وتعرفوا على العديد من الحيوانات الأليفة والنادرة.

وقد أمضى الأطفال أوقاتًا ممتعة عبر التجول في الحديقة التي تشكل إحدى أبرز مظاهر الطبيعة في العاصمة الرياض، وسط التفاعل من مجموعة كبيرة من الطيور وأنواع أخرى من الحيوانات.

كما استكشف أطفال مرضى السرطان خصائص عدد من الحيوانات، وشاهدوا مجموعة من العروض المتنوعة والتحديات المختلفة، وعددًا من التجارب التعليمية المميزة من خلال الجولة حول الحديقة.

وتشكل زيارة أطفال جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان إلى منطقة رياض زوو، إحدى المبادرات المجتمعية التي يقدمها موسم الرياض بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، والجهات ذات الخدمات الإنسانية، لإتاحة فرصة أكبر للاستفادة من أنشطة الموسم لتلك الجهات ومنسوبيها والمستفيدين منها في جميع أنحاء المملكة.