شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب العمل بالهيئة العليا للأمن الصناعي.. رابط وموعد التقديم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل للعمل بالهيئة العليا للأمن الصناعي.

وبينت أن العمل متاح على رتب (عريف - جندي أول - جندي) للكادر النسائي، خلال الفترة من يوم السبت 17 / 6 / 1445 هـ حتى يوم الخميس 22 / 6 / 1445 هـ.

وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر منصة (أبشر - توظيف) من خلال الرابط : https://jobs.sa .