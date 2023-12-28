شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الطائف يوجّه بالاستعداد للحالة المطرية التي تشهدها المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجّه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، الجهات المعنية بالاستعداد للحالة المطرية التي تشهدها المحافظة والمراكز التابعة لها.

وذلك بعد التنبيهات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد بتوقع أمطار غزيرة.

تنفيذ خطط الأمطار والسيول

شدّد سموه على أهمية تنفيذ خطط الأمطار والسيول المعتمدة في الاجتماعات السابقة، مع أهمية تنفيذ كل جهة مهامها ومسؤولياتها ، والتأكد من عبّارات تصريف السيول والمعدّات والآليّات اللازمة وذلك لتلافي الأخطار الناتجة عن مشاكل تجمّع مياه الأمطار وتسهيل حركة المركبات.

وثمن الجهود التي تقدمها الجهات المعنية وحضورها الدائم ووجودها في عدد من المواقع لمباشرة الحالات التي تتطلب تقديم المساعدة.