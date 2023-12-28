أمطار متوقعة في أغلب المناطق وإنذار أحمر على بعض المحافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية تمتد إلى الاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق .

ومن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المناطق: أمطار رعدية/ غزيرة، سحب رعدية، طقس غائم جزئيا، طقس صحو، فيما أعلن المركز عن وقوع بعض المحافظات في عدد من مناطق (المدينة المنورة، حائل، الباحة، مكة المكرمة،الجوف) ضمن الإنذار الأحمر.

*درجات الحرارة

- مكة المكرمة

العظمى: 28

الصغرى: 22

- المدينة المنورة

العظمى: 25

الصغرى: 19

-الرياض

العظمى: 26

الصغرى: 14

- الدمام

العظمى: 26

الصغرى: 16

- أبها

العظمى: 20

الصغرى: 8

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