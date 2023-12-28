أمطار متوقعة في أغلب المناطق وإنذار أحمر على بعض المحافظات

ومن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المناطق: أمطار رعدية/ غزيرة، سحب رعدية، طقس غائم جزئيا، طقس صحو، فيما أعلن المركز عن وقوع بعض المحافظات في عدد من مناطق (المدينة المنورة، حائل، الباحة، مكة المكرمة،الجوف) ضمن الإنذار الأحمر.
*درجات الحرارة
- مكة المكرمة
العظمى: 28
الصغرى: 22
- المدينة المنورة
العظمى: 25
الصغرى: 19
-الرياض
العظمى: 26
الصغرى: 14
- الدمام
العظمى: 26
الصغرى: 16
- أبها
العظمى: 20
الصغرى: 8
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