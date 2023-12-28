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إحباط تهريب أكثر من 1.6 طن من الحشيش بنجران

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صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في محافظة شرورة بمنطقة نجران أحبطت محاولة تهريب طن و(693) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وقبضت على المشاركين في تهريبها، وهم مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطنان، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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