شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها لعلاج التهاب الحلق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

سواء كنت مصاباً بالبرد أو الحساسية أو صرخت كثيراً. فإن التهاب الحلق مزعج جداً. يمكن أن يمنعك من الأكل أو الشرب. وهو شيء عليك القيام به عندما تكون مريضاً لمساعدتك على الشفاء من الفيروس أو البكتيريا أو الحساسية التي تعاني منها.



فيما يلي بعض أنواع الأطعمة المهدئة لحلقك.



-دقيق الشوفان:

الأطعمة ذات الملمس الناعم والتي يسهل ابتلاعها هي الأفضل. ويمكنها أن تحد من تهيج الحلق. دقيق الشوفان ليس فقط مادة لينة. ولكنه يوفر الكثير من العناصر الغذائية حتى تظل بصحة جيدة أثناء التعافي. يتضمن ذلك تقليل الالتهاب وزيادة الطاقة.



-الزبادي:

الزبادي هو أيضاً طعام آخر ذو قوام ناعم يسهل ابتلاعه عند التعامل مع التهاب الحلق. كما أنه مليئ بالعناصر الغذائية للمساعدة في الحفاظ على صحة جسمك أثناء تعامله مع كل ما يسبب التهاب الحلق. يحتوي الزبادي أيضاً على البروبيوتيك التي يمكن أن تساعد في دعم جهاز المناعة. من المعروف أن هذه البروبيوتيك تساعد في موازنة ميكروبيوم الأمعاء ويمكن أن تساعد في منع نمو البكتيريا الضارة.



-مرق الدجاج:

مرق الدجاج هو غذاء مثالي لالتهاب الحلق. ويمكن أن يساعد في تقليل التهيج. فهو مرطب للغاية. هذا لأنه يحتوي على كميات عالية نسبياً من الصوديوم. مما يجعله طريقة طبيعية للمساعدة في تجديد إلكتروليتات الجسم. يعد هذا أمراً رائعاً إذا كان التهاب الحلق لديك من الأنفلونزا أو البرد أو أي شيء يتسبب في فقدان جسمك للكثير من الماء الطبيعي والإلكتروليتات.



-المثلجات:

هل سبق لك أن اضطررت إلى إخراج اللوزتين عندما كنت طفلاً. وأخبرك الطبيب أنه يمكنك تناول مصاصات الثلج على الإفطار والغداء والعشاء؟ إذا كان هذا هو الحال بالنسبة لك. فيمكنك تخمين أن مصاصات الثلج مفيدة لالتهاب الحلق.