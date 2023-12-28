عدن - ياسمين التهامي - هذا النوع من المكسرات يغنيك عن الف علاج .. تعرف على فوائدهِ الغير متوقعة!!

الخميس 24 أغسطس 2023 الساعة 15:36

كشف أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن فوائد صحية غير متوقعة للمكسرات.

وقال النمر، عبر حسابه بتويتر، إن حَفْنةٌ من المكسرات المشكلة غير المملحة(30جرام)يوميا يخفض الكلسترول الضار (LDL) ب 0.26 مليمول/لتر، ويفيد صحة القلب بدون تحديد نوع معين من المكسرات.

وأضاف في ملاحظاته، أنه بدون تحديد نوع “معين” من المكسرات، ينصح بكميّة قليلة مثلاً ملء كف اليد يومياً وليس الإكثار منها.