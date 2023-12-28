شكرا لقرائتكم خبر عن مفعولها سحري.. بذور الفلفل الاخضر حل سحري لفقدان الوزن بدون رجيم وفي اقل من اسبوع هتخس 10 كيلو .. جرب بنفسك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بذور الفلفل الاخضر كنز رهيب في بيتك اوعي ترميها تاني..طلعت اهم من الفلفل نفسه

بذور الفلفل الاخضر كنز رهيب في بيتك اوعي ترميها تاني..طلعت اهم من الفلفل نفسه

زاد التداول بين العديد عن التغذية وكيفية الحصول على أكبر قدر من الفيتامينات والمعادن من مصادر طبيعية، ولذلك سوف نتحدث اليوم عن الفلفل الأخضر وفوائدة والبذور، حيث أن فوائده عديدة ومهمة لتعزيز اللثة، ولكن هناك إثباتات توضح أن فائدة البذر أكثر من الفلفل نفسه، والعديد منا لا يدرك ذلك ولا يستخدمونه، ولكن إذا تعاني من الوزن الزائد، لا تقلق حيث إننا نقدم لك أبسط الحلول التي يمكن استخدامها في تخفيض الوزن في فترة بسيطة جدًا، سنوضح اليوم بواسطة ذلك المقال.كيفية الفلفل الأخضر في البيت لانقاص الوزن

١/٢ كوب بذور الفلفل الأخضر.

كوبان ماء.

١/٤ كوب حبوب الكمون.

طريقة التحضير والاستخدام

١/٢ كوب من بذور الفلفل، في كمية الماء المذكورة في السابق.

ضعي الخليط على النار حتى يصل لدرجة الغليان، وضعي الكمون وبعد ذلك اغلقي النار، ويفضل تغطية المزيج حتى يصل لدرجة من البرودة أو لمدة 24 ساعة.

في الختام يصفى مشروب الفلفل والكمون.

يمكن أن تتناول ذلك المشروب كل يوم قبل الطعام، سوف تلاحظي جسم متناسق رشيق بدون وزن زائد، بجانب العناصر التي سوف يتمتع بها الجسم من استخدام تلك الوصفة المتميزة، بالإضافة إلى ذلك، فيتامين سي الذي يعتبر جزء هام داخل الجسم.

لا يوجد لذلك المشروب آثار جانبية فلا تقلق من تجربته.

طلعت أهم من الفلفل نفسه !! .. بذور الفلفل الأخضر كنز رهيب في بيتك اوعي ترميها تاني

بذور الفلفل الأخضر كنز رهيب في بيتك اوعي ترميها تاني..طلعت اهم من الفلفل نفسه .