إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة يرتفع إلى "21320" شهيدًا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 ديسمبر 2023, 3:34 مساءً

أعلنت وزارةُ الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم "الخميس"، ارتفاعَ عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرّة منذ 7 أكتوبر على قطاع غزة، إلى "21320" شهيدًا، وإصابة "55603" آخرين. وأوضح المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، أن 210 فلسطينيين لقوا حتفهم في الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية. وكان المكتب الإعلامي لحكومة غزة قد أعلن أمس أن 7 آلاف شخص لا يزالون في عداد المفقودين تحت الأنقاض، فيما تجاوز عدد النازحين الذين خرجوا من منازلهم "1.8" مليون.

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