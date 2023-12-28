تراند اليوم : بالفيديو .. استشاري يعلق على وفاة مدربة رياضة بعد تعرضها لجلطة وتمزق في الشريان جراء خضوعها لجلسة مساج

صحيفة الخليج 365: علق استشاري العلاج الطبيعي الدكتور فيصل آل مبارك على خبر وفاة مدربة رياضة أمريكية بعد تعرضها لجلطة وتمزق في الشريان السباتي والسبب أنها قامت بإجراء جلسة "كيروبراكتيك" وهو علاج يدوي يعتمد على تعديل العمود الفقري - جلسة مساج - ، أو ما يشبه طقطقة الظهر إلى حد كبير.

وأوضح الدكتور فيصل عبر برنامج سيدتي أن هذه الممارسات يجب أن تقدم من قبل شخص معتمد ومتقنها، وأي مريض يتعرض لأي إجراء طبي هناك معايير يجب تطبيقها لمعرفة ما إذا كان هذا الإجراء يناسب له أو غير ذلك.

وتابع أن بعض الدراسات تقول أن استقامة العمود الفقري بوضعية معينة قد تكون هي السبب في علاج الشخص من ألم معين ، لافتا إلى أن هناك وسائل أخرى لجودة الحياة والابتعاد عن الآلام وهنا يكون المقياس ما إذا كان الشخص يحتاج لجلسات الكيروبراكتيك وغيرها، أو يحتاج لنظرة شاملة على الجسم بأكمله.