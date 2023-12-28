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تراند اليوم : "عـودة للتدريبات بعـد خمسـة الاتحـاد"..شاهد : النصر ينشر تغريدة ساخرة ويحصد تفاعلا على منصة إكس

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صحيفة الخليج 365: نشر نادي النصر السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، عدة صور وثقت عـودة الفريق للتدريبات بعد المباراة الأخيرة مع نادي الاتحاد والتي فاز فيها النصر ب 5 أهداف.

وأرفق النادي الصور بتعليق ساخر: " عودة للتدريبات بعد خمسة الاتحاد".

وأظهرت الصور رونالدو وزملائه بالفريق وهم يمارسون التدريبات استعدادا للمباريات القادمة.

الجدير بالذكر رفع النصر بعد فوزه على الاتحاد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدّر، في حين تجمّد رصيد الاتحاد عند 28 نقطة في المركز الـ6 بعد الخسارة الـ3 على التوالي والـ6 في الدوري.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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