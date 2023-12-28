تراند اليوم : "عـودة للتدريبات بعـد خمسـة الاتحـاد"..شاهد : النصر ينشر تغريدة ساخرة ويحصد تفاعلا على منصة إكس

صحيفة الخليج 365: نشر نادي النصر السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، عدة صور وثقت عـودة الفريق للتدريبات بعد المباراة الأخيرة مع نادي الاتحاد والتي فاز فيها النصر ب 5 أهداف.

وأرفق النادي الصور بتعليق ساخر: " عودة للتدريبات بعد خمسة الاتحاد".

وأظهرت الصور رونالدو وزملائه بالفريق وهم يمارسون التدريبات استعدادا للمباريات القادمة.