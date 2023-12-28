تراند اليوم : بالفيديو ..المعلمة غادة الشهري ترد على منتقدي ظهورها في التيك توك: ‏"أنا ماني مربية أجيال لأحد "

صحيفة الخليج 365: وثقت المعلمة غادة الشهري مقطع فيديو ردت خلاله على منتقديها بسبب ظهورها في التيك توك، مشيرة إلى أن مهنتها التدريس وليست مربية.

مربية أجيال وقالت خلال مقطع فيديو: " بعض الفئات يقولون، مربية أجيال، أنا ماني مربية، أنا مهنتي معلمة، أخذت معلومات في الجامعة والكلية أعطيها للطالبات فقط، مثل أي وظيفة ثانية".

حياة خاصة

وتابعت: " أنا بشر طبيعي، مثل أي موظف، لي حياتي الخاصة، عندي أخطاء وحسنات، ماني مربية لأحد، وفقط مهمتي إرسال معلومات للطالبات وأتقاضى راتب وخلاص".

وأردفت:" التربية يا حبيبتي دور الأم والأب، ما أرسلتيهم عشان أربيهم لك، وترا بناتكم يربونا حنا، يفهمون أكثر مننا في كل شيء ".

قدوة وردا على من يقولون لها أنها لا تنفع قدوة أو مربية. قالت: " أنا قدوة في الأخلاق والتعامل الحسن والصدق والوضوح وعدم الازدواجية، وأخلاقي وتعاملي في منتهى الرقي بشهادة زميلاتي والطالبات وكل من تعامل معي، وقدوة في وطنيتي، وإبراز الإيجابيات في الوطن".

وأضافت: "أنا قدوة صالحة، لا أنفع أتشكل كما تحبون، أهم شيء عندكم الشكل".

واختتمت : "وزارة التعليم لم ترصد علي أي خطأ، وأعطتني موثوق لأني أستحق، وإنسانة محتشمة في ملابسي، ولم أظهر بمظهر غير لائق، وأي شخص أساء لي سوف يحاسب".