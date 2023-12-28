تراند اليوم : "هذه وقاحة"… مصطفى بكري يفتح النار على وزير إسرائيلي طالب مصر أن تسمح لسكان غزة بالمرور عبر الحدود إلى سيناء

صحيفة الخليج 365: علق عضو البرلمان المصري، مصطفى بكري على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموترتش التي انتقد فيها مصر.

ودعى الوزير إلى السماح بدخول الفلسطينيين إلى مصر، حتى يتمكنوا من الهجرة إلى بلدان أخرى، بخلاف انتقاده القاهرة بسبب سماحها بدخول الذخائر والأسلحة إلى قطاع غزة.

وقال بكري، إن تصريحات وزير المالية الصهيوني، هي استفزاز لمصر، ومؤامرة هدفها تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأضاف: "أما حديثه عن أن مصر وقطر لن يكون لهما دور مستقبلاً فهذه وقاحة، ولا الصهاينة ولا سادتهم هم الذين يحددون لمصر دورها ومواقفها".

وتابع أن الأمن القومي المصري جزء من الأمن القومي العربي، وفلسطين قضية مصرية"، بحسب روسيا اليوم.

وأشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذر مسبقا من هذا المخطط وتعهد بعدم تنفيذه، لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية.