شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقيم ارتكب مخالفة رعي 130 رأساً من الأغنام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية السودانية.

وأشارت أنه ارتكب مخالفة رعي 130 رأساً من الأغنام في مواقع محظور الرعي فيها، بمحمية الملك سلمان الملكية واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه.

مخالفات نظام البيئة السعودية

القوات أشارت إلى أن عقوبة رعي الأغنام غرامة 200 ريال لكل رأس.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

نظام البيئة في السعودية

كانت ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لبيعه أكثر من 2.8 متر مكعب من الحطب المحلي في المنطقة الشرقية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى 16 ألفًا لكل متر مكعب، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.