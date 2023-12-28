شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2023.. "اليوم" ترصد أبرز اهتمامات السعوديين على "جوجل" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عام مكتظ بالأحداث شهدناه بكل ما فيه، وأثارت انتباهنا وقائع متنوعة حصلت خلاله، ما بين كبيرة وصغيرة، خطيرة وسعيدة، جادة وترفيهية، جذبتنا لنبحث عنها ونعرف تفاصيلها.

كان محرك البحث جوجل شاهدا وراصدًا على كل ما بحث عنه أبناء المملكة منذ أول لحظة في العام 2023 حتى نهايته.

في "اليوم"، رصدنا بالاستعانة بجوجل ما شغل اهتمام السعوديون خلال العام المنقضي في المجالات كافة، ونستعرض في عدة تقارير وموضوعات صحفية كيف قضى أبناء المملكة فترة وجودهم على الإنترنت وماذا بحثوا عنه.

ماذا شغل السعوديون؟

عبر تقارير متنوعة نستعرض أبرز ما بحث عنه السعوديون خلال 2023 من أخبار سواء محلية أو عالمية، وكذلك الشخصيات الأكثر بحثًا على مدار العام.

كما نستعرض قائمة المناسبات والاحتفالات المحلية التي جذبت انتباه أبناء المملكة وركزوا عليها في بحثهم.

كذلك المنصات المحلية الأكثر بحثًا والمسلسلات والأفلام والبرامج الأكثر متابعة واهتمامًا في المملكة.

المنصات الأكثر بحثا

شهد عام 2023 اهتمامًا من السعوديين بالمنصات المحلية والخدمات التي تتقاطع مع اهتماماتهم واحتياجاتهم خلال العام.

وتصدرت "أبشر" قائمة جوجل للمنصات المحلية والخدمات الأكثر بحثُا خلال العام.

للمزيد عن القائمة اضغط هنا.