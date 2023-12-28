انت الان تتابع دوري روشن السعودي للمحترفين: "غراي" يقود الرياض لعبور محطة "ضمك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 ديسمبر 2023, 5:16 مساءً

حقّق الفريقُ الأول لكرة القدم بنادي الرياض، الفوزَ على شقيقه "ضمك"، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض. وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة رقم 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز الرياض بهدف دون ردّ. هدف المباراة الوحيد سجّله اللاعب "أندريه غراي" في الدقيقة 51 من عمر المباراة. بتلك النتيجة يرفع فريقُ الرياض رصيدَه عند النقطة رقم 19، فيما توقّف رصيد "ضمك" عند النقطة رقم 30.

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