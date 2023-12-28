انت الان تتابع مصر لم تتلق أي ردود من الأطراف على مبادرتها لإنهاء حرب غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 ديسمبر 2023, 5:18 مساءً

أفاد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، الخميس، بأن مصر لم تتلق حتى الآن أي ردود من الأطراف المعنية على مبادرتها المقترحة لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وأضاف "رشوان" في بيان أنه عند وصول الردود من الأطراف المعنية، ستبلور المبادرة بصورة مفصلة. وأوضح أن مصر طرحت بالفعل إطارًا لمقترح في محاولة لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيًا وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة. وأشار إلى أن صياغة الإطار خرجت بعد الاستماع إلى وجهات نظر كل الأطراف المعنية.

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