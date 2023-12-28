تراند اليوم : الداخلية تعلن تنفيذ حكم القتل قصاصا بجانيين بالرياض

صحيفة الخليج 365 _واس : أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:

أقدم / ناصر بن سعيد بن ناصر الشهراني - سعودي الجنسية - على قتل / محمد بن سعيد بن مفلح الشهراني - سعودي الجنسية - وذلك بطعنه بسكين ما أدى إلى وفاته بسبب مشاجرة بينهما.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / ناصر بن سعيد بن ناصر الشهراني - سعودي الجنسية - يوم الخميس 15 / 6 / 1445 هـ الموافق 28 / 12 / 2023 م بمنطقة الرياض.

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كما أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً آخر في تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة :

أقدم / متعب بن محمد بن وضحان الدوسري - سعودي الجنسية - على قتل - فالح بن فارس بن فالح الدوسري - سعودي الجنسية - وذلك بطعنه بسكين على رقبته وظهره مما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب خلاف سابق بينهما.

وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / متعب بن محمد بن وضحان الدوسري - سعودي الجنسية - يوم الخميس 15 / 6 / 1445 هـ الموافق 28 / 12 / 2023 م بمنطقة الرياض.