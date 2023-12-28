تراند اليوم : "بعد كل هذا يتخلون عني"…شاهد: عمر السومة يخرج عن صمته ويعاتب الأهلي بعد إلغاء عقده !

صحيفة الخليج 365: خرج لاعب العربي القطري والأهلي السابق عمر السومة عن صمته وكشف كواليس خروجه من النادي الأهلي وإنهاء التعاقد معه بشكل مفاجئ معاتبا النادي حول طريقة الاستغناء عنه.

ضحيت كثير عشان الأهلي

وقال السومة: ما كنت متخيل بيوم من الأيام إن الأهلاوية يتخلون عني بهذه الطريقة لأن أنا ضحيت كثير عشان الأهلي يعني من سنة 2016 و حتى 2020 كثير عروض جتني ومغريات ورفضتها عشان الأهلي وحتى بسنة من السنين لما كنت ناوي أطلع من الأهلي قالوا لي بنعطيك مثل الأندية الأخرى وقلت لهم لا أنا ما طلعت علشان الفلوس ، كان في سوء تفاهم والحين حليته وخلوا عقدي مثل ما هو فأنا ضحيت بشغلات كثير عشان النادي فما توقعت إنهم يستغنون عني بهذه الطريقة أقل شي تكريم وأودع جماهير النادي الأهلي لكن إنك تتركني بالنادي وتروح هيك!.

طريقة معرفته برغبتهم في الاستغناء عنه

وتابع موضحا طريقة معرفته برغبتهم في الاستغناء عنه: سافروا المعسكر وما كان اسمي موجود من ضمن القائمة وما حدا كلمني أو خبرني وين أتمرن فأنا اتصلت على وكيلي قلت له إيش الوضع عشان أعرف أتصرف. العربي القطري

وأردف : في نفس الوقت كان العربي القطري ينتظر مني خبر فكلمت الكابتن يونس والأستاذ سعود ينتظرون حتى أشوف النادي الأهلي وكنت صادق معهم فلما الأهلي ما كان عنده الرغبة في استمراري معهم انتقلت للعربي وكان في إلي مستحقات قديمة من 3 سنوات تنازلت عنها ومشيت، ما حبيت أضر النادي وما تخيلت نفسي أشتكي عليه. أحب الأهلي والسعودية