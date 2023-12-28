شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" يستعرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي وخدماته الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعرض الإدارة العامة للمرور في معرض وزارة الداخلية "واحة الأمن" بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل، تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الإلكترونية، وإتاحة تجربة القيادة الآمنة وبعض فرضيات الوقاية في المركبة، بهدف تعزيز السلامة المرورية لدى مستخدمي الطريق من الزوار.

ويتيح جناح "الأمن العام" المشارك بالمهرجان لزواره فرصة تعلّم القيادة من خلال توفير "السيميوليتر" المخصصة لمحاكاة تجربة القيادة المرورية، الذي يحتوي على برنامج تعليمي متطور لتعليم القيادة، يدعم توفير البيئات المختلفة بأدق تفاصيلها والأحوال المناخية المحتملة.

واحة الأمن

يستعرض الجناح، الأخطاء التي يقع فيها السائق خلال قيادته الافتراضية، وتقديم جانب توعوي لمخاطر عدم ربط حزام الأمان والسرعة الزائدة وعدم ترك المسافة الكافية خلال السير على الطرقات، وأهمية السلامة المرورية ونشر الوعي والتنبيه على الالتزام بالقواعد المرورية.

يذكر أن معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) يحتوي على أجنحة وأركان متنوعة لتعريف الزوار بمهام وزارة الداخلية ورسالتها الرئيسة المتمثلة في حفظ الأمن وتحقيق السلامة، من خلال شعار "وطن آمن ومزدهر" في رحلة أمنية تعزز الفخر بما قدمته الوزارة للمحافظة على الشعور بالأمن والأمان في كل مكان وزمان، واستثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلولها الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، وقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة "أبشر"، وأحدث التقنيات والآليات في المنظومتين الأمنية والبيئية، وأبرز مشروعاتها التنموية، وميدان الرماية والعروض العسكرية، وأجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الأمني والثقافي والاجتماعي، وتقديم عروض الفلكلور الشعبي.