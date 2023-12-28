شكرا لمتابعة خبر عن جولة للأمير فيصل بن سلمان في مكتبة الملك عبد العزيز بالرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - زار المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في العاصمة الرياض.

ووصف الأمير فيصل بدور مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بأنها شريكاً معرفياً ومنارة للثقافة الوطنية، مؤكداً أهمية استمرار الجهود التي تعزز القيمة الحضارية والثقافية والمعرفية على مستوى المملكة.

واطلع الأمير فيصل بن سلمان، على تجربة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ومسيرتها منذ انطلاقتها في العام 1985م، بالإضافة استعراض أبرز المشروعات ومنظومة الخدمات التي تقدمها المكتبة للمستفيدين والزوار، بالإضافة إلى معرض الشعر العربي الذي نُظّم ضمن الاحتفاء بعام الشعر العربي 2023م،

واستمع الأمير فيصل بن سلمان، إلى شرحٍ موجز عن المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب، وموسوعة المملكة العربية السعودية وجائزة الملك عبد الله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، وجائزة الأمير محمد بن سلمان للتواصل الثقافي مع جمهورية الصين الشعبية، والعديد من المشروعات العلمية والثقافية التي تدعم حركة البحث والتأليف والترجمة والنشر.

كما جرى خلال الزيارة، بحث سُبل التعاون بين دارة الملك عبدالعزيز ومكتبة الملك فهد الوطنية مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في المجالات المعرفية والثقافية والبحثية المشتركة.