تراند اليوم : بالفيديو.. الزعاق يكشف عن أهم الحوادث الكونية التي ستحدث في 2024

صحيفة الخليج 365: كشف خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق عن أهم الحوادث الكونية التي ستحدث في عام 2024.

وقال الزعاق في مقطع فيديو نشرته قناة العربية: سنة 2024 سنة كبيسة أي أن عدد أيامها 366 يوما وعلى هذا الأساس يكون فبراير 29 يوما والسنة الكبيسة تبدأ في يوم وتنتهي في اليوم اللاحق له، وهذه السنة ستبدأ يوم الإثنين وتنتهي يوم الثلاثاء.

وأضاف: السنة الميلادية سنة شمسية أي أنها تعتمد على دورة الشمس الظاهرية حول الأرض فالشمس تعود إلى نفس النقطة التي انطلقت منها كل 365 يوما وربع اليوم، والسنة الميلادية على ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام والسنة الهجرية على هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد هاجر قبل 1445 سنة.

وتابع الزعاق: عام 2024 سيحدث فيه 4 حوادث كونية خسوفين وكسوفين لكن الدول العربية لن تشاهد إلا خسوف القمر الذي سيحدث في 18 سبتمبر وأهم هذه الحوادث الكونية هي كسوف الشمس الكلي الذي سيحدث في يوم 8 أبريل في الأمريكيتين، والدول العربية ما راح تشاهده لأن الشمس ستكون غايبة عنا.