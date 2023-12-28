تراند اليوم : بعد رقصة القزوعي في حفل زفاف .. بالفيديو: شبل قحطان يكشف تفاصيل جديدة حول الحادثة التي تسببت في بتر قدمه في استراحة خواله

صحيفة الخليج 365: كشف شبل قحطان تفاصيل جديدة عن بتر قدمه، بعد سقوط طابوق على ساقه في استراحة خواله.

رقصة القزوعي

وقال خلال لقاء له مع قناة "الرسالة": "كنت ألعب "رقصة القزوعي" منذ كان عمري 8 سنوات، وكانت تتم دعوتي لحضور للمحافل بسبب إتقاني للعبة".

حفل زواج

وتابع "في أحد الأيام كنا في حفل زواج، ولعبت قزوعي، وكنت مبسوط ، وبعد مرور يوم ذهبت إلى استراحة خوالي، وكنت ألعب ومشيت فوق جدار، وسقط طابوق على ساقي، وأصبت بجرح وتهشمت العظام، وذهبت إلى مستشفى حكومي بالرياض وقام أهلي بنقلي إلى مستشفى حكومي آخر، وبعد مرور شهرين قال الأطباء أن الأمر تتطور إلى غرغرينا، ولابد من إجراء عملية بتر.

البتر

وأضاف: " نقلني والدي إلى مستشفى خاص، وحاول الأطباء علاجي بدون بتر، وبعد ذلك أكد الأطباء أنه لابد من البتر".

وأشار إلى أن والده والأطباء حاولوا إقناعه بالبتر وأنه يمكن العيش بطريقة طبيعية بعد العملية. وتابع: "جاني شخص يده مبتورة وحاول يقنعني بالتعايش حتى لا أتأثر نفسيا، وقلت أنا أبغى العلم وش يقول، شوف اللي يعجبك وتوكل على الله". لافتا إلى أنه أجرى عملية البتر، وصار يعتمد في السير على ساقه اليسرى.