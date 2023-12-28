تراند اليوم : من ضمنها استخدام الجوال.. شاهد: مختص يكشف عن 3 أشياء تسبب قصر القامة

صحيفة الخليج 365 : كشف مختص عبر مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس"، عن العوامل التي تسبب نقص الطول لدى الأشخاص.

وقال المختص خلال المقطع، إن انحناء الظهر خلال الجلوس أو المشي أو استخدام الجوال بشكل متكرر يسبب ضغط على العمود الفقري، مما يسبب نقص الطول من 2.5 سم إلى 6 سم، وذلك على المدى الطويل.

كما أشار إلى أن التدخين يحتوي على مادة النيكوتين، التي تؤثر على الوظائف الفسيولوجية في الجسم، وتمنع أو تقلل من إفراز الغدد الصماء، المسؤولة عن هرمون النمو.

كما أوضح أن التقدم في السن من ضمن العوامل التي تسبب نقص الطول، وأردف، قائلا: تفقد تقريبًا 1 سم كل 10 سنوات بعد عمر الـ 40، ويتضاعف هذا الرقم بعدما يتجاوز الشخص سن الـ 70.