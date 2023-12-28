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تراند اليوم : هل أحرقوا بعد ما قتلوا؟! .. شاهد : محامي كويتي يعلق على رواية السلطات العراقية حول مقتل الكويتي والسعودي ويكشف كذبتهم بالأدلة الجنائية

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صحيفة الخليج 365: كذب المحامي الكويتي صلاح العلاج رواية الحكومة العراقية بشأن سبب وفاة الكويتي والسعودي في الأنبار بزعم دهسهم على لغم.

وقال العلاج في مقطع فيديو نشره بحسابه في تويتر: لغم الأفراد وزنه من 200 لـ 250 جراما انفجاره بحد ذاته على الأقل يفجر الرينج وإذا كان لغم حق مدرعات هذا 6 كيلو السيارة كلها تنفجر، ثانيا السناج الكربوني اللي تحت السيارة الأسود هذا يدل على أن السيارة تم سكب عليها مادة مشتعلة ما أثر على الأرض وظهر حول السيارة.

وتابع: اللي متوفي في حريق سيارة يأخذ وضعية الملاكم شلون حرق في السيارة وأخذ وضعية الملاكم وأنت تطلعه متمدد هل أحرقوا بعد ما قتلوا، أنا ما أصدق السلطات العراقية مع احترامي لهم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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