شكرا لقرائتكم تساقط البرد بأحجام كبيرة جنوب حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، تساقطًا كثيفًا لحبات البرد بأحجام كبيرة على أحياء جنوب حائل، مساء اليوم الخميس.

وتفاعل الأهالي مع الأهالي مع الحالة الجوية وخرجوا للاستمتاع بالأجواء والتقاط الصور التذكارية.

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توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.