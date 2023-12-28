شكرا لقرائتكم إصابة شخصين في حريق منزل بحي قنيع ببيشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - باشرت فرق الدفاع المدني في بيشة، مساء اليوم، حريقًا في منزل بحي قنيع أسفر عن إصابة شخصين.

إخماد حريق في بيشة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن مدني بيشة باشر إخماد حريق في منزل بحي قنيع، نتج عنه إصابة شخصين.

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وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم نقلهما بوساطة الجهة المختصة للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.