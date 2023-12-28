شكرا لقرائتكم السديس: تفعيل التطبيقات الذكية ورقمنة التواصل لمواقع إجابة السائلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وطَّد معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، مفهوم العمل الميداني للمنظومة الدينية بوكالة الرئاسة بالمدينة المنورة، من خلال تكثيف جولاته الميدانية الشاملة في المسجد النبوي؛ لضمان جودة الخِدمات الدينية المقدمة للزائرين، خصوصًا مواقع إجابة السائلين؛ للاطلاع عن قرب على معيارية تقديم خدماتها الدينية وتجويدها، وكفاية الأماكن المخصصة، ومدى جاهزيتها، وتوفر وسائل التواصل الرقمية؛ لاستقبال استفسارات الزائرين الشرعية والإجابة عليها، والحث على تكثيف النشاطات يوم الجمعة؛ استنادًا لازدياد أعداد الزائرين والمصلين.

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وأكد رئيس الشؤون الدينية خلال تفقده مواقع إجابة السائلين في المسجد النبوي؛ على ضرورة توعية وتوجيه زائري المسجد النبوي، ورفع مستوى الوعي الديني والمعرفي لديهم، والرد على استفساراتهم واستشكالاتهم الشرعية؛ بما يحقق الوسطية والاعتدال، والتيسير في أداء عباداتهم ومناسكهم؛ باللين والحكمة، والموعظة الحسنة.

تقديم أرقى الخِدمات الدينية

وحضَّ منسوبي إدارات إجابة السائلين في المسجد النبوي، على بذل أقصى الجهود، وتقديم أرقى الخِدمات الدينية، وفقًا لتوجيهات ولاة الأمر- حفظهم الله-، كما طالب المنسوبين بالتوسع في وسائل تقديم الخِدمات الدينية، واستحداث وتهيئة مواقع إجابة للسائلين؛ لتغطية المسجد النبوي، والاعتناء بالكتيبات التوجيهية والإرشادية الشرعية؛ القائمة على الإسلام الأصيل، والمنهج الوسط المعتدل، واللغات المتعددة والترجمة، وإعداد الخطط المستقبلية؛ للرفع من مستوى الخِدمات الدينية المقدمة.

وتابع رئيس الشؤون الدينية خلال جولته الميدانية؛ اكتمال استعدادات وكالة الرئاسة بالمسجد النبوي؛ لتقديم الخِدمات الدينية للزائرين والمصلين يوم الجمعة، وتهيئة البيئة والأجواء التعبدية، وإثراء تجربتهم إيمانيًّا، وتعميق فضيلة يوم الجمعة في نفوسهم.

وتعمل إدارة “إجابة السائلين”؛ التي تضم مجموعة مؤهلة علميًّا؛ من العلماء، والقضاة، والمدرسين، على مدار 24 ساعة؛ للإجابة عن تساؤلات واستشكالات زائري المسجد النبوي الشرعية باللغات المتعددة، بالإضافة إلى توعية الزائرين في أمور العقيدة الإسلامية، والعبادات الشرعية، وأحكام المناسك؛ ليؤدوا عباداتهم على علم وبصيرة على الوجهة الشرعية المطلوبة.

علمًا بأن مواقع إجابة السائلين تنتشر في رحاب المسجد النبوي في أماكن متعددة؛ بحيث يسهل للزائر الوصول إليها، والإفادة منها.

وفي نهاية الجولة أهدى رئيس الشؤون الدينية للزائرين؛ هدايا تثري رحلتهم إيمانيًّا ومعرفيًّا، متمنيًا لهم قبول الطاعات وتحقيق الآمال.