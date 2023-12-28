شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يستعرض نظام "زالي" في "واحة الأمن" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعرض المديرية العامة لحرس الحدود، لزوار معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، في الصياهد بالرمحية شمال منطقة الرياض، نظام (زرقاء اليمامة - زالي) متعدد الأغراض.

والنظام مزود بـ(3) كاميرات حرارية ونهارية، وليزر لتحديد مسافة الأهداف، ويتمتع النظام بخاصية المرونة في التشغيل عن طريق أنظمة تحكم مختلفة، مع تكيفه على وضعيات استخدام متعددة تتناسب مع كل مهمة.

واحة الأمن

يذكر أن معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) يحتوي على أجنحة وأركان متنوعة لتعريف الزوار بمهام وزارة الداخلية ورسالتها الرئيسة المتمثلة في حفظ الأمن وتحقيق السلامة، من خلال شعار "وطن آمن ومزدهر" في رحلة أمنية تعزز الفخر بما قدمته الوزارة للمحافظة على الشعور بالأمن والأمان في كل مكان وزمان.

كما يعّرف المعرض باستثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلولها الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، وقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة "أبشر"، وأحدث التقنيات والآليات في المنظومتين الأمنية والبيئية، وأبرز مشروعاتها التنموية، وميدان الرماية والعروض العسكرية، وأجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الأمني والثقافي والاجتماعي، وتقديم عروض الفلكلور الشعبي.