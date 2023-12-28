شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أمطار الباحة ترسم مشاهد طبيعية مبهجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شَهِدَت منطقة الباحة هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى غزيرةٍ مصحوبةٍ بِعواصفْ رعديةٍ.

وشَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن والقرى والمندق.

الطقس في السعودية

كما شملت المخواة وغامد الزناد وقلوه والحجرة، والمراكز التابعة لها وعددًا من متنزهاتها، سال على إثرها عدد من الأودية والشِعاب.

وفي مدينة عرعر بالحدود الشمالية والقرى التابعة لها شهدت أيضا جريان عدد من الأودية والشعاب عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها اليومين الماضيين.

وأضفى الضباب الذي خيّم على عرعر منذ ساعات الصباح الأولى اليوم، جمالاً على طبيعة المكان ورسم لوحة خلابة.

طقس المنطقة الشرقية

كان المركز الوطني للأرصاد نبه اليوم الخميس، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية تشمل: الجبيل، الدمام، بقيق، الأحساء. وذلك من يوم الجمعة إلى يوم السبت، الموافق 29/ 12/ 2023م إلى 30/ 12/ 2023م.

وبنفس السياق حذر الدفاع المدني المواطنين من تغيرات الأحوال الجوية، وشدد على الجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.