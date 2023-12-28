شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| أول طوق نجاة ذكي في المملكة: مزود بكاميرا تصوير تحت الماء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعرض المديرية العامة لحرس الحدود، لزوار معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، في الصياهد بالرمحية شمال منطقة الرياض، طوق النجاة الذكي الذي يُعد الأول من نوعه في المملكة.

ويعمل بتحكم عن بعد بمسافة تصل حتى 300 متر، ويتحمل وزن يصل إلى (200) كيلوجرام، ومزود بكاميرا تصوير تستخدم في عمليات البحث والانتشال عن المفقودين تحت سطح الماء.

واحة الأمن

يذكر أن معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) يحتوي على أجنحة وأركان متنوعة لتعريف الزوار بمهام وزارة الداخلية ورسالتها الرئيسة المتمثلة في حفظ الأمن وتحقيق السلامة، من خلال شعار "وطن آمن ومزدهر" في رحلة أمنية تعزز الفخر بما قدمته الوزارة للمحافظة على الشعور بالأمن والأمان في كل مكان وزمان.

كما يعرَف المعرض باستثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلولها الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، وقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة "أبشر"، وأحدث التقنيات والآليات في المنظومتين الأمنية والبيئية، وأبرز مشروعاتها التنموية، وميدان الرماية والعروض العسكرية، وأجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الأمني والثقافي والاجتماعي، وتقديم عروض الفلكلور الشعبي.