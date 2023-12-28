شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود السعودي يُنقذ بحاراً فرنسياً علق قاربه بالشعب المرجانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذ مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) التابع لحرس الحدود بالتنسيق المشترك مع هيئة الرقابة السودانية، بحاراً فرنسياً علق قاربه الشراعي بالشعب المرجانية قرب مرسى أوسيف بالجمهورية السودانية.

وجرى التعامل السريع مع الاستغاثة الواردة من مركز البحث والإنقاذ الفرنسي والتواصل مع الجهاز النظير في السودان وإنقاذ البحار.

وجارٍ العمل على قطر القارب إلى مرسى أوسيف لإصلاح العطل.