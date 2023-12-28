شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تغلق مسارين من طريق الملك عبدالعزيز في هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة جدة اليوم بالتعاون مع مرور جدة عن إغلاق مسارين من طريق الملك عبدالعزيز، باتجاه الجنوب المتقاطع مع شارع الطبري.

وبينت أن ذلك لعمل صيانة لجسر مشاة الطبري وعمل تحويلات مرورية مؤقتة.

توقيت الإغلاق

أوضحت الأمانة أن إغلاق المسارين يكون ابتداءً من الساعة 3 صباحاً من يوم غدٍ الجمعة وحتى الساعة 12 ظهراً، ويوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023، من الساعة 3 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً.