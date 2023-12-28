تحويل الدراسة عن بعد في المدارس المسائية بتعليم مكة

أمير مكة يستقبل نائبه في منزله بجدة استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في منزله بجده، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز وذلك... جدة : جدة : دوت الخليج 15 جمادى الآخرة 1445 هـ 15 جمادى الآخرة 1445 هـ محافظ بارق يدشن مهرجان الدخن في بارق دشن محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، مهرجان وفعاليات ملتقى الدخن الأول بمنتزة خبت آل حجري والذي نظمته جمعية الخدمات الزراعية... بارق: دوت الخليج بارق: دوت الخليج 15 جمادى الآخرة 1445 هـ 15 جمادى الآخرة 1445 هـ الأمير فيصل بن سلمان يزور مكتبة الملك عبدالعزيز العامة قام المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، *رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية* الأمير... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 15 جمادى الآخرة 1445 هـ 15 جمادى الآخرة 1445 هـ إعلان مواعيد التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام 1445 أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، وفق القواعد التنظيمية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 15 جمادى الآخرة 1445 هـ 15 جمادى الآخرة 1445 هـ ضبط عمالة مخالفة تمارس الغش في المعسل بالمجمعة ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة مخالفة تمارس الغش في المعسل بشقة سكنية في محافظة المجمعة، وذلك بالتعاون مع هيئة الزكاة... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 15 جمادى الآخرة 1445 هـ 15 جمادى الآخرة 1445 هـ إحباط تهريب أكثر من 1.6 طن من الحشيش بنجران صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في محافظة شرورة بمنطقة... نجران : دوت الخليج نجران : دوت الخليج 15 جمادى الآخرة 1445 هـ 15 جمادى الآخرة 1445 هـ أمطار متوقعة في أغلب المناطق وإنذار أحمر على بعض المحافظات توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 15 جمادى الآخرة 1445 هـ 15 جمادى الآخرة 1445 هـ

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