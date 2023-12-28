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أمير مكة يستقبل نائبه في منزله بجدة
استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في منزله بجده، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز وذلك...
محافظ بارق يدشن مهرجان الدخن في بارق
دشن محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، مهرجان وفعاليات ملتقى الدخن الأول بمنتزة خبت آل حجري والذي نظمته جمعية الخدمات الزراعية...
الأمير فيصل بن سلمان يزور مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
قام المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، *رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية* الأمير...
إعلان مواعيد التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام 1445
أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، وفق القواعد التنظيمية...
ضبط عمالة مخالفة تمارس الغش في المعسل بالمجمعة
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة مخالفة تمارس الغش في المعسل بشقة سكنية في محافظة المجمعة، وذلك بالتعاون مع هيئة الزكاة...
إحباط تهريب أكثر من 1.6 طن من الحشيش بنجران
صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في محافظة شرورة بمنطقة...
أمطار متوقعة في أغلب المناطق وإنذار أحمر على بعض المحافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى...
كانت هذه تفاصيل خبر تحويل الدراسة عن بعد في المدارس المسائية بتعليم مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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