تنفيذ حكم القتل قصاصاً في حق قاتلين في منطقة الرياض

أقدم ناصر بن سعيد بن ناصر الشهراني على قتل محمد بن سعيد بن مفلح الشهراني بطعنه بسكين خلال مشاجرة بينهما. وتم القبض على الجاني وأدين بارتكاب جريمته وحُكم عليه بالقتل قصاصاً. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني يوم الخميس 15 / 6 / 1445 هـ الموافق 28 / 12 / 2023 م بمنطقة الرياض.

في سياق آخر أقدم متعب بن محمد بن وضحان الدوسري على قتل فالح بن فارس بن فالح الدوسري بطعنه بسكين على رقبته وظهره بسبب خلاف سابق بينهما. وتم القبض على الجاني وأدين بارتكاب جريمته وحُكم عليه بالقتل قصاصاً. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني يوم الخميس 15 / 6 / 1445 هـ الموافق 28 / 12 / 2023 م بمنطقة الرياض.