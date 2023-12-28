تنفيذ حكم القتل قصاصاً في حق قاتل في المنطقة الشرقية

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية.

وجاء في البيان:

أقدم صمد سالي حسن سالي، هندي الجنسية، على قتل علي بن طراد بن صايل العنزي، سعودي الجنسية، بغرض السرقة. وقام الجاني بتقييد الضحية وخنقه بقطعة قماش مما أدى إلى وفاته.

تم القبض على الجاني وأدين بارتكاب جريمته وحُكم عليه بالقتل قصاصاً. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني يوم الخميس 15 / 06 / 1445هـ الموافق 28 / 12 / 2023م بالمنطقة الشرقية.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم أو يسلب أموالهم. وحذرت الوزارة في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.