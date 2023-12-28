شكرا لمتابعة خبر عن حرس الحدود يُنقذ بحاراً فرنسياً علق في قارب شراعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقذ مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC التابع لحرس الحدود بالتنسيق المشترك مع هيئة الرقابة السودانية، بحاراً فرنسياً علق قاربه الشراعي بالشعب المرجانية قرب مرسى أوسيف بالجمهورية السودانية.

وجرى التعامل السريع مع الاستغاثة الواردة من مركز البحث والإنقاذ الفرنسي والتواصل مع الجهاز النظير في السودان وإنقاذ البحار.

وأكد حرس الحدود أنه جارٍ العمل على قطر القارب إلى مرسى أوسيف لإصلاح العطل.