تراند اليوم : أنور مالك : لا أمان للعرب والمسلمين في محنهم وفتنهم إلا الذهاب إلى الرياض

صحيفة الخليج 365 : وجه الباحث في الشؤون الدولية أنور مالك، رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع "إكس"، لمثيري الفتن واللجان الإلكترونية، تحت عنوان "الحقيقة المزعجة للمتربصين بالفلسطينيين".

وقال "مالك": لا أمان للعرب والمسلمين في محنهم وفتنهم بعد اللجوء إلى الله إلا الذهاب نحو الرياض، فـ أهلنا الكرام في السعودية لا يعادون أبدا أوطاننا العربية والإسلامية بل يريدون لها الأمن واليُمْن فقط.

وأضاف: حتى من عاداهم يتسامحون معه إلى آخر قطرة في كأس التسامح، ودومًا يراهنون على عودته إلى رشده وما ينفع بلده، وإن حاربوه فـ يمناهم تحمل بارود الصفع والحزم.

وأردف قائلًا: "هلموا يا أهلنا في فلسطين إلى بلاد الحرمين فلم يشهد تاريخ المملكة أن تاجرت بقضية عربية في أسواق النخاسة والنجاسة أو راهنت على تحقيق مكاسب خاصة من محن العرب وما أكثرها".

وتابع الباحث في الشؤون الدولية: "هذه الحقيقة القائمة والقادمة التي لمسناها عبر التاريخ وسوف نلمسها في المستقبل و رأيناها في الواقع وسوف ينكرها بعض العرب وتتهافت ضدها لجان الكترونية من هذا وذاك لتشويهها وتحريف ما فيها".

واختتم، قائلًا :" لكن نقولها لله أولا ثم لمصلحتكم أيها الغارقون في وهم جهات تبطن العداء المغلف وتظهر الإخاء المزيف".