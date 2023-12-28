شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| افتتاح مهرجان "عذق" للذرة الرفيعة والنباتات العطرية في ضمد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة اليوم، حفل افتتاح فعاليات مهرجان "عذق" الرابع للذرة الرفيعة والنباتات العطرية، وذلك بالحديقة العامة بمحافظة ضمد.

وافتتح سموه المهرجان الذي ينفذه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان بالتعاون مع محافظة ضمد وبلدية المحافظة، ثم تجول والحضور بالمعرض الزراعي.

ويشارك في المعرض 55 مزارعاً يعرضون فيه منتجات ومعروضات تحاكي تاريخ الزراعة قديماً، ويعرف بجهود وزارة البيئة والمزارعين في المحافظة على زراعة الذرة وطرقها ومواسمها، وموسم الخضير وهو موسم قطف حبوب الذرة الخضراء الطرية، إضافة إلى زراعة النباتات العطرية، إلى جانب مشاركة الإدارات الحكومية التي تُعرِّفُ المزارعين والزوَّارَ ببرامج الدعم والخِدْمَاتِ المقدمةِ لتنمية الزراعة واستدامتها بالمنطقة.

مهرجان "عذق"

استمع سمو أميرِ جازان وسمو نائبِه خلال الجولة إلى شرح من محافظ ضمد، خفير العمري، عن المهرجان الذي يهدف إلى استثمار إمكانات منطقة جازان الزراعية، ودعم المزارعين، وإبراز المقومات السياحية للمنطقة، واستغلال منتجاتها الزراعية في تنمية الحركة السياحية الزراعية والإسهام في إثراء التجربة السياحية المحلية.

واطّلع سموُّهما على مشاركة الجهات الأخرى والعديد من الجمعيات التعاونية والخيرية ومشاركة المزارعين والجهات غير الربحية.

حضر الافتتاح رئيس جامعة جازان مرعي بن حسين القحطاني، ووكيل إمارِ منطقة جازان عبدالله بن محمد الصَّقر، ومدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة محمد بن علي آل عطيف، وأمين منطقة جازان يحي الغزواني، ورئيس بلدية ضمد عبد المجيد مذكور، وعدد من المسؤولين.