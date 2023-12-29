"شيخ شمل جزر فرسان" يحتفي بعقد قران نجله "ضيف الله"

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محمد بن مسعود - الدمام - بحضور الأمير ناصر بن فرحان آل سعود، احتفل شيخ شمل محافظة جزر فرسان الشيخ محمد هادي الراجحي، بعقد قران نجله "ضيف الله" في منتجع "بارك فرسان".

شهد الحفل حضور محافظ جزر فرسان عبدالله الظافري وعدد من مشايخ شمل القبائل من مختلف مناطق المملكة والمسؤولين والأصدقاء والزملاء والأهل الذين قدموا التهاني والتبريكات في تلك المناسبة.

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