تراند اليوم : أنا مكسحة ومفيش علاج.. والناس مرمية في الشوارع…شاهد: رسالة استغاثة من فلسطينية في غزة

صحيفة الخليج 365: نشرت قناة العربية، عبر صفحتها بمنصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر فيه سيدة غزاوية توجه رسالة استغاثة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وطالبت السيدة، "إسماعيل هنية" بوقف إطلاق النار، بسبب الإصابات الكثيرة، كما اشتكت من حالات الجوع والعطش، التي تشهدها غزة بسبب الحرب.

وقالت: "أنا بناشد إسماعيل هنية بوقف إطلاق النار، الإصابات كثيرة في منطقة جباليا، أنا بعمل مناشدة وأمي عجوز مكسحة، جباليا جعانة والعطش يقتلهم".

وتابعت: " القناص واقف على الباب والدبابة واقفة بمنطقة حليمة السعدية في جباليا".

كما وجهت رسالة قائلة: "أنا بناشد الدول اللي برا والأمة العربية، أمانة تقفوا معنا، تعالوا شوفونا في الجنوب وشوفوا كيف قاعدين الناس في الشوارع مرمية".