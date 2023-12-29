تراند اليوم : تحل محل الشهود.. شاهد.. أغرب طريقة لكشف الكذب في مصر

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لرجل مصري يستخدم طريقة غريبة لكشف الكاذب تسمى "البشعة".

كشف الكاذب

وأظهر الفيديو شخص يستخدم أداة من الألومنيوم بعد تسخينها على الفحم، ووضع ورقة فوقها ما أدى لاحتراق الورقة بسبب شدة السخونة.

وفي اللقطات التالية من الفيديو ظهر الرجل وهو يضع الأداة على لسان عدد من السيدات وطفلة 3 مرات، ثم أطلع على لسان كل منهن، وتبين عدم إصابتهن بشيء وقال الرجل "براءة".

طريقة البشعة

والبشعة طريقة يستخدمها البدو وغيرهم في مصر، لمعرفة الصدق من الكذب في عدد من القضايا ، كمعرفة السارق ، وإثبات النسب وغيرها، وهي تحل محل الشهود، ويعد المبشع قائما مقام القاضي، والبشعة تأخذ ثلاثة أشكال:

ويقوم المبشع باستخدام إناء من النحاس أو الألومنيوم، على جمرات الفحم حتى تصل لدرجة الإحماء، ويريها الشاهدين، ثم يجعل المتهم يلحسها بلسانه ثلاثا، فإن ظهر على لسان المتهم شيء ، حكم المبشع بالدعوى لخصمه ، وإلا حكم له.