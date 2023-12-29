شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأميرة العنود بن سعود بن عبدالله آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي، وفاة صاحبة السمو الأميرة العنود بن سعود بن عبدالله آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود والدة صاحب السمو الملكي الأمير / بندر بن ثامر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الجمعة الموافق 16 / 6 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.