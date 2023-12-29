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وفاة الأميرة العنود بن سعود بن عبدالله آل سعود

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي، وفاة صاحبة السمو الأميرة العنود بن سعود بن عبدالله آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود والدة صاحب السمو الملكي الأمير / بندر بن ثامر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الجمعة الموافق 16 / 6 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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