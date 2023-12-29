أعلن الديوان الملكي اليوم وفاة صاحبة السمو الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود، والدة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن ثامر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود. وذكر البيان أنه سيتم إقامة صلاة الجنازة على الفقيدة -إن شاء الله- يوم غدٍ الجمعة الموافق 16/6/1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وتضمن البيان أيضًا تمنيات الرحمة والمغفرة والرضوان للفقيدة، وأن يتقبلها الله في فسيح جناته. وختم البيان ب “إنا لله وإنا إليه راجعون”.
كانت هذه تفاصيل خبر الديوان الملكي: وفاة الأميرة العنود بنت سعود آل سعود والدة الأمير بندر بن ثامر بن سعود آل سعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.