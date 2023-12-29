الديوان الملكي: وفاة الأميرة العنود بنت سعود آل سعود والدة الأمير بندر بن ثامر بن سعود آل سعود

أعلن الديوان الملكي اليوم وفاة صاحبة السمو الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود، والدة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن ثامر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود. وذكر البيان أنه سيتم إقامة صلاة الجنازة على الفقيدة -إن شاء الله- يوم غدٍ الجمعة الموافق 16/6/1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وتضمن البيان أيضًا تمنيات الرحمة والمغفرة والرضوان للفقيدة، وأن يتقبلها الله في فسيح جناته. وختم البيان ب “إنا لله وإنا إليه راجعون”.