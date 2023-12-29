انت الان تتابع فيديو: مشاهد مفزعة.. طفلة مشوهة وجثث متراصة بعد مجزرة إسرائيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

وثقت عدسة صحفي فلسطيني جريمة جديدة للاحتلال الإسرائيلي، حيث شوهدت جثة طفلة مشوهة متأثرة بإصابة مباشرة في الوجه، وعشرات الجثث متراصة ملتحفة الأكفان والبطانيات في انتظار تشييعها.

ويظهر المقطع قساوة المشهد في غزة وسط قصف إسرائيلي وحشي على مدار الساعة، وهذه المرة استهدف القصف المميت منزلاً لإحدى العائلات الفلسطينية وسط فرح، مما أسفر عن ارتقاء 20 شخصاً، وإصابة أكثر من 50 جريحاً.

المقطع الذي التقطه الصحفي الفلسطيني حسن إصليح من مستشفى الكويت، يوثق حجم الوحشية التي ينتهجها العدوان الإسرائيلي، واستهدافه المتكرر للمدنيين الأبرياء، لاسيما الأطفال والصغار؛ مما أوقع أكثر من 21 ألف شخص في براثن الموت، فضلاً عن ارتفاع الإصابات، وعدم قدرة المستشفيات على التعامل مع الحالات الكثيرة.

وبحسب ما صرح به جمال الحمص، مدير المستشفى الكويتي التخصصي، فإن الطواقم الطبية في قطاع غزة لم تعد تملك إمكانات تمكنها من استيعاب الأعداد المتزايدة للمرضى والجرحى.

ولفت "الحمص" إلى أن تكدس النازحين والمرضى والجرحى تسبب في انتشار عدد من الأمراض المعدية في قطاع غزة.