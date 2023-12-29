بالفيديو: استهداف ثم اشتباك.. معارك ضارية بين "القسام" وجنود الاحتلال في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 ديسمبر 2023, 10:59 مساءً

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لاستهداف جنود الاحتلال، وتدمير آلياته العسكرية خلال المعارك الضارية في غزة. ويظهر المقطع رصد المقاتلين لعددٍ من الآليات العسكرية المتوغلة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، واستهدافها بالقذائف المضادة، واشتعال النيران فيها. كما تنقل لنا الصورة مشاهد لاشتباك المقاومة مع عددٍ من جنود الاحتلال بالأسلحة النارية والرشاشات في أعقاب تفجير الآليات وتدميرها. يُشار إلى أنه بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي نحو 182 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 501 قتيل منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية الرسمية المعلنة، التي يرجح محللون عدم دقتها، واحتمالية أن تكون أكثر من ذلك.

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