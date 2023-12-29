تراند اليوم : بالفيديو: "الطاهية فاطمة العتيبي " تروي تجربة عملها في مهنة الطهي وتكشف ردة فعل صديقاتها

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صحيفة الخليج 365: كشف الطاهية فاطمة العتيبي ، خلال لقاء مع برنامج " الراصد" ، عن تجربتها في مهنة الطهي وردة فعل صديقاتها في بداية مشروعها .
وقال العتيبي : كثير من صديقاتي ضحكوا علي وأخبروني أنني لن أنجح . مُضيفه ، ولكن الحين يقولون أعطينا وريحينا في السعر .
وقدمت فاطمة العتيبي خلال الحلقة ، أكلة مرقوق بالخضار واللحم لمقدم البرنامج ، قائلة : هذا المرقوق يأخذ أكثر من 3 ساعات طهي لأنه يجب أن يكون على نار هادئة حتى يطلع دايم وحلو ، وأكلة " الحنيني " من الأكلات الشتوية التي تدفي .