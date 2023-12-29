تراند اليوم : شاهد: فيديو نادر بالألوان للملك عبد العزيز في قصر المربع بالرياض عام 1950

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو نادر تم نشره لأول مرة وبالألوان للمؤسس الملك عبدالعزيز وذلك خلال زيارة الطبيب الأمريكي داريل كرين لمدينة الرياض عام 1950 م.

وظهر في المقطع الملك عبد العزيز في قصر المربع، أثناء زيارة فريق طبي أمريكي للمملكة عام 1950.

ووفقًا لتقرير تم نشره في صحيفة الشرق الأوسط، فقد كانت تلك الزيارة هدفها علاج الملك عبد العزيز، بتوجيه من الرئيس الأمريكي هاري ترومان في ذلك الوقت، الذي أرسل الطبيب الأمريكي داريل كرين، بناءً على طلب حكومة المملكة.